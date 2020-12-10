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18:46   10 Декабря 2020
Общество

Голикова озвучила детали распределения вакцины от COVID-19 по регионам РФ

Голикова озвучила детали распределения вакцины от COVID-19 по регионам РФ

Здравоохранительное ведомство РФ предварительно распределило вакцину, поставки которой намечены в российские регионы. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Примерно 7,8 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона" поступят в гражданский оборот уже на этой неделе, подчеркнула она. Минздрав РФ предварительно распределил вакцину, которая направится в регионы в декабре, январе и феврале. Как уточнила Голикова, до конца февраля приблизительно 6,9 млн доз вакцины "Спутник V" также поступят в гражданский оборот.

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#вакцина #голикова #коронавирус

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