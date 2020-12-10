Замешанный в махинациях сын демократа Джо Байдена Хантер может стать фигурой, из-за которой будут изменены результаты президентских выборов в Соединенных Штатах.

Замешанный в махинациях сын демократа Джо Байдена Хантер может стать фигурой, из-за которой будут изменены результаты президентских выборов в Соединенных Штатах.

Байден-младший получал множество транзакций из-за рубежа, и некоторые из них считаются в США подозрительными, отметил доктор экономических наук Владимир Васильев. По его словам, особенно это относится к денежным поступлениям из Китая.

Различные подтасовки и махинации стали свидетельством того, что на выборах имело место вмешательство извне, которое проявилось в виде поступления средств на счет Хантера Байдена, пишет "Экономика сегодня". Существуют сведения о компании Dominion, которая разработала машины для подсчета голосов избирателей и получила 400 миллионов долларов из Китая.

Подобные факты должны подтвердить идею о вмешательстве внешних сил в процесс выборов, сказал эксперт. Более того, предвыборный штаб действующего главы Белого дома Дональда Трампа продвигает тезис, что победа Байдена была сфальсифицирована с помощью машин и иностранных денежных средств.

Если с внутренними нарушениями Верховный суд Соединенных Штатов может смириться, назначив пересчет голосов, то внешнее вмешательство будет означать, что в отношении американской политической системы осуществлены акты агрессии, подчеркнул Васильев. Таким образом, у Трампа появился не козырь, но бескозырной туз, отметил экономист. Деньги Байдена-младшего, полученные из-за рубежа, могут привести к отмене итогов президентских выборов.