Результат антироссийских санкций для ЕС оказался не совсем тем, каким предполагали в Брюсселе и в Берлине, заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" Вальдемар Гердт.

Результат антироссийских санкций для ЕС оказался не совсем тем, каким предполагали в Брюсселе и в Берлине, заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" Вальдемар Гердт.

По мнению политика, вводом ограничений против РФ Европа загоняет себя в экономический тупик. Позицию Гердта по России разделяет Восточный комитет германской экономики и представители других политических сил, однако официальный Берлин продолжает гнуть ортодоксальную линию.

Российско-немецкие отношения развиваются, несмотря на имеющиеся трудности, отметил в интервью с ФБА "Экономика сегодня" старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, это происходит благодаря наличию в Германии сил, имеющих представление об истоках двухсторонних торгово-экономических отношений Москвы и Берлина.

Оленченко уточнил, что за нормализацию отношений с Россией выступает не просто группа людей, а целые институты немецкого общества, в том числе партии, представленные в парламенте. Наличие такого мнения в политических кругах не только отражает позицию экономических игроков, но и населения Германии, подчеркнул эксперт.