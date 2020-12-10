18:25 10 Декабря 2020Общество
Собянин прокомментировал введение дополнительных штрафов на Новый год
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность ввода дополнительных мер в связи с коронавирусом нового типа в новогодние праздники.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность ввода дополнительных мер в связи с коронавирусом нового типа в новогодние праздники.
Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения и штрафы на Новый год. Об этом сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
"Дополнительных ограничений (в новогодние праздники. — Прим. ред.) мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций не планируем", — отметил политик.
Единственным изменением в традиционном праздновании станет отсутствие массовых мероприятий на улицах столицы. Собянин призвал людей из группы риска по коронавирусу стараться не покидать свои дома и провести праздники в семейном кругу.