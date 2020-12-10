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18:25   10 Декабря 2020
Общество

Собянин прокомментировал введение дополнительных штрафов на Новый год

Собянин прокомментировал введение дополнительных штрафов на Новый год

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность ввода дополнительных мер в связи с коронавирусом нового типа в новогодние праздники.

Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения и штрафы на Новый год. Об этом сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Дополнительных ограничений (в новогодние праздники. — Прим. ред.) мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций не планируем", — отметил политик.

Единственным изменением в традиционном праздновании станет отсутствие массовых мероприятий на улицах столицы. Собянин призвал людей из группы риска по коронавирусу стараться не покидать свои дома и провести праздники в семейном кругу.

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