«Армении стоит взяться за ум». Азербайджан отпраздновал «победу» в Карабахе

Политолог уверен, что в дальнейшем Анкара будет напрямую влиять на политику Баку.

В Баку сегодня было шумно: 10 декабря Азербайджан отпраздновал «день победы» в вооруженном конфликте в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Ровно месяц назад, 10 ноября 2020 года, главы Армении, Азербайджана и России заключили перемирие, которое действует по сей день и охраняется российскими миротворцами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по случаю праздника специально учредил «День Победы», который теперь будет ежегодно отмечаться в республике 8 ноября. Изначально памятной датой хотели определить 10 ноября, день заключения перемирия. Однако потом вспомнили, что в эту дату народ Азербайджана празднует День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка — первого президента Турции.

Без Турции, действительно, не обошлось. Еще вчера, 9 декабря, с Баку с официальным визитом прибыл турецкий лидер Реджеп Эрдоган, который поужинал с Ильхамом Алиевым и поздравил его с новым праздником. Глав государств сопровождали их жены: Эмине Эрдоган и Мехрибан Алиева.

«В рамках визита состоятся обсуждения совместных шагов по более полному информированию мировой общественности о реалиях современного Азербайджана. В повестку переговоров включены также региональные и международные вопросы. Ожидается подписание двусторонних документов, которые внесут вклад в развитие сотрудничества между двумя братскими странами», – пишет о встрече турецкое информационное агентство «Анадолу».

Парад военнослужащие Азербайджана репетировали несколько дней. По сообщению местного Министерства обороны, в торжестве на центральной площади Баку Азадлыг («площадь Свободы») приняли участие больше 3000 солдат и 150 единиц боевой техники. Командовал маршем заместитель министра обороны, кавалер ордена «Зефер» (Победа) генерал-лейтенант Керим Велиев.

До площади Свободы дошли не все участники конфликта. По официальным данным, за полтора месяца боев в Нагорном Карабахе армия Азербайджана потеряла 2783 солдата, еще сотня пропала без вести. Более тысячи военных до сих пор находятся на лечении в госпиталях. Потери армянской армии, по заявлениям Еревана, составили 2660 человек.

Во время торжественной речи президент Ильхам Алиев вспомнил области Зангезур (регион Сюник) и Гейча (озеро Севан), которые «всегда были историческими землями» Азербайджана. После слов об «армянском фашизме» со своим обращением также выступил и Реджеп Эрдоган:

«Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из карабахской войны, то в регионе начнется новая эра», — подчеркнул турецкий лидер.

Принятие Баку, Ереваном и Москвой трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху «не означает, что борьба окончена», добавил Эрдоган. Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов согласился: в будущем участие Турции в азербайджанской политике будет только расти.

«Ильхам Алиев блестяще провел операцию по Нагорному Карабаху, он смог использовать ресурс Турции в своих интересах. Также смог на 100% переиграть Никола Пашиняна [премьер-министр Армении], выставить Армению крайней. Сам же Алиев показал себя, как серьезного геополитического игрока, с которым можно вести дела. На этом параде он пожинал плоды своей победы. Армянам такие торжества очень не нравятся, с 1990-х годов они жили ощущением победы. Как теперь будут развиваться события, и насколько сильным будет влияние Турции в регионе – время покажет. Есть ощущение, что начинается большая игра», — уверен эксперт.

Еще одним праздничным днем в Азербайджане по указу Алиева станет 27 сентября. Именно в этот день давний конфликт между Баку и Ереваном разгорелся с новой силой. Дата объявлена Днем памяти тех, кто участвовал в боях и «отдавал свою жизнь за территориальную целостность Азербайджана».

Торжественный парад в Баку Реджеп Эрдоган принимал не в первый раз. Он уже прилетал в Азербайджан по приглашению Ильхама Алиева два года назад, 15 сентября 2018 года. Тогда страна праздновала 100-летие взятия Баку Кавказской исламской армией.

К мирному соглашению по Нагорному Карабаху стороны конфликта пришли не сразу. 9 ноября над территорией Армении недалеко от азербайджанской границы был сбит российский вертолет Ми-24. Баку признал вину, после чего президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

После окончания их беседы стало известно, что с 00:00 10 ноября 2020 года в НКР действует перемирие. Армения и Азербайджан останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещается миротворческий контингент РФ.