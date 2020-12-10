Воробьев рассказал, как проходит вакцинация от COVID-19 в Подмосковье

Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжают прививать от коронавируса людей из группы риска, но при этом вакцинация добровольная.

Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжают прививать от коронавируса людей из группы риска, но при этом вакцинация добровольная.

Как передает "360", Воробьев отметил на встрече с главой СПЧ при губернаторе Подмосковья Мариной Юденич, что любая вакцинация проводится добровольно и никто не будет принуждать граждан к этому. Однако важно понять, что вакцинация спасает большое количество людей, подчеркнул глава региона.

Юденич сообщила, что многие жители региона слышат противоречивую информацию о том, что вакцинация будет обязательной. По итогам встречи она рассказала о словах главы региона, который еще раз подчеркнул, что вакцинация будет добровольной.