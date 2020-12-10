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18:15   10 Декабря 2020
Политика

Собянин подвел предварительные итоги вакцинации в Москве

Собянин подвел предварительные итоги вакцинации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию вокруг начала вакцинации жителей города от коронавируса.

Согласно тексту сообщения, уже сейчас более 20 тысяч горожан изъявили желание сделать прививку от коронавирусной инфекции. Медики привили уже более шести тысяч граждан. Кроме того, градоначальник сообщил, что в самое ближайшее время в Москве примут решение о расширении перечня вакцинируемых от COVID-19.

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