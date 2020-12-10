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18:04   10 Декабря 2020
Политика

Полицейские и ЛНА арестовали наркоторговцев и преступников в Ливии

Полицейские и ЛНА арестовали наркоторговцев и преступников в Ливии

Представители Ливийской национальной армии (ЛНА) и полицейские конфисковали импортный алкоголь, незаконно ввезенный в Бенгази.

Подразделения ЛНА при поддержке представителей МВД Восточного правительства Ливии провели в Бенгази большие рейды, соответствующее распоряжение выпустил Совместный штаб по обеспечению безопасности.

Как сообщает Отдел военной информации, в ходе рейдов военнослужащие и правоохранители арестовали контрабандистов и наркоторговцев, а также конфисковали спиртные напитки, которые были ввезены в город незаконным путем, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар встретился с руководителем Штаба безопасности генерал-лейтенантом Абдель Разеком Назури. Хафтар поручил ему сделать Бенгази безопасным городом и зачистить от криминала.

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#политика #ливия #лна

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