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18:01   10 Декабря 2020
Политика

Путин и Сванидзе обсудили ситуацию с блогером Навальным

Путин и Сванидзе обсудили ситуацию с блогером Навальным

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацией должны заниматься компетентные структуры.

Комментируя соответствующие заявление члена СПЧ Николая Сванидзе о необходимости возбуждения дела по возможному отравлению российского блогера Алексея Навального, президент заявил, что с этим должны разбираться соответствующие органы.

Ранее стало известно, что Путин принял участие в заседании Совета по правам человека.

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#путин #дело #навальный

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