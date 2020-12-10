Путин и Сванидзе обсудили ситуацию с блогером Навальным

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацией должны заниматься компетентные структуры.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацией должны заниматься компетентные структуры.

Комментируя соответствующие заявление члена СПЧ Николая Сванидзе о необходимости возбуждения дела по возможному отравлению российского блогера Алексея Навального, президент заявил, что с этим должны разбираться соответствующие органы.

Ранее стало известно, что Путин принял участие в заседании Совета по правам человека.