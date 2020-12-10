Албанцы сожгли главную новогоднюю елку после гибели нарушителя карантина

Толпа протестующих подожгла новогоднюю елку в центре албанской столицы после того, как полицейские застрелили 25-летнего нарушителя карантинных мер, передает Dailymail.

Толпа протестующих подожгла новогоднюю елку в центре албанской столицы после того, как полицейские застрелили 25-летнего нарушителя карантинных мер, передает Dailymail.

Сотни албанцев вышли на улицы Тираны и подожгли елку, установленную у здания МВД. После этого они попытались прорваться внутрь и начали бросать в полицейских камни и петарды. В ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ.

Горожане требуют отставки министра внутренних дел страны после того, как молодой человек был застрелен на улице во время коммендантского часа, объявленного из-за пандемии коронавируса.

Мужчина шел по улице и не остановился по приказу полицейского. Стражи порядка настаивают, что в руках у него был предмет, похожий на оружие.