В Госдуме подчеркнули важность борьбы с иностранными спонсорами митингов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете иностранного финансирования митингов. Депутат Евгений Федоров прокомментировал данную инициативу.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете иностранного финансирования митингов. Депутат Евгений Федоров прокомментировал данную инициативу.

Согласно принятым поправкам, организаторы митинга должны определить порядок расходования пожертвований, сбора средств для подготовки и проведения акции. При подаче документов на разрешение в мэрию нужно также указать счет, на что производится сбор.

Закон запрещает финансирование митингов иностранными государствами, иноагентами, зарубежными НКО, гражданами России младше 16 лет, анонимными спонсорами и юрлицами, передает "Слово и Дело".

Средства для незаконных митингов разрешается переводить на счет банка России. Депутат рассказал, что главной задачей является устранить фальсификацию мнения граждан. Федоров не считает, что незаконные акции - это плохо, но неправильно то, что в них принимают участие специально подкупленные иностранными организациями люди, которые якобы поддерживают общественное мнение.