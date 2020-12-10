Организацию безопасности на президентских выборах обсудили в ЦАР

Глава Правительства ЦАР Фирмен Нгребада обсудил с ответственными лицами обеспечение безопасности на президентских выборах, запланированных на 27 декабря.

Глава Правительства ЦАР Фирмен Нгребада обсудил с ответственными лицами обеспечение безопасности на президентских выборах, запланированных на 27 декабря.

На совещании у премьер-министра страны присутствовали министры обороны и внутренних дел, начальник штаба национальной армии со своими заместителями, а также генеральные директоры жандармерии и полиции.

Они подробно обсудили организацию безопасности избирательного процесса, распределение сил и элементы внутренней безопасности на местах, передает ФАН.

Напомним, что выборы президента и членов Национальной Ассамблеи в ЦАР пройдут 27 декабря. На сегодняшний день в страну для этого доставлено все необходимое оборудование, а представители СМИ и международные наблюдатели прошли обучение.

Заявки на участие в выборах подали 22 кандидата, в том числе действующий президент Фостен-Арканжа Туадера.