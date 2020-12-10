Силовики пресекли деятельность нарколаборатории в Ленобласти

Организатора подпольной нарколаборатории и его соучастника задержали в Мурино. Пресс-служба СК РФ опубликовала кадры с места спецоперации.

Организатора подпольной нарколаборатории и его соучастника задержали в Мурино. Пресс-служба СК РФ опубликовала кадры с места спецоперации.

Правоохранители установили местонахождение граждан, ответственных за изготовление и сбыт синтетических наркотиков. Совместно с сотрудниками ФСБ и УФСИН следователи провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых было изъято более трех кг запрещенных веществ, прекурсоры и лабораторное оборудование.

Членам преступной группы предъявили обвинение по ч.5. ст.228.1УК РФ "Незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере". Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил их под стражу.