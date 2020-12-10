Путин поручил найти пенсионерку, пожелавшую с ним поговорить

Президент России Владимир Путин поручил главам МВД и ФСБ разыскать пенсионерку из Ставрополя, желанием которой оказался разговор с главой страны.

Президент России Владимир Путин поручил главам МВД и ФСБ разыскать пенсионерку из Ставрополя, желанием которой оказался разговор с главой страны.

Женщина пожелала встретиться с президентом страны еще в прошлом году: ее мечта попала на "Елку желаний" в Кремле. Это ежегодная акция, которую проводят волонтеры при поддержке администрации президента.

Записка с пожеланием пенсионерки попала в руки к члену Совета по правам человека Галине Осокиной. Она и попросила главу государства о встрече с участницей акции.

"Что касается пожилой женщины, которая хотела бы переговорить со мной, то ради бога, я с удовольствием с ней переговорю, только телефон-то вы не оставляете" — сказал Путин в ответ на просьбу Осокиной во время встречи с членами СПЧ.

Член СПЧ призналась, что у нее нет координат для связи с пожилой женщиной, а известно только имя и возраст. Президент дал поручение главе ФСБ и министру МВД помочь разыскать пенсионерку.