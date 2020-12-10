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17:13   10 Декабря 2020
Происшествия

Полиция предотвратила взрыв на парковке комиссариата в Варшаве

Полиция предотвратила взрыв на парковке комиссариата в Варшаве

Правоохранители Варшавы задержали на парковке около одного из комиссариатов мужчину, в машине которого находилась взрывчатка.

Полиция предотвратила взрыв и спасла жильцов ближайших домов, сообщил представитель полиции Варшавы. Стражи порядка задержали 23-летнего мужчину. Против него возбуждено уголовное дело за попытку убийства. Оказалось, что задержанный уже привлекался к ответственности за разбой.

По данным полицейских, мужчина приехал на парковку и привлек внимание правоохранителей клаксоном. Затем злоумышленник попытался устроить взрыв, но стражи порядка задержали его. Преступник заявил на допросе, что ненавидит полицию.

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#польша #взрыв #варшава

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