17:13 10 Декабря 2020Происшествия
Полиция предотвратила взрыв на парковке комиссариата в Варшаве
Правоохранители Варшавы задержали на парковке около одного из комиссариатов мужчину, в машине которого находилась взрывчатка.
Правоохранители Варшавы задержали на парковке около одного из комиссариатов мужчину, в машине которого находилась взрывчатка.
Полиция предотвратила взрыв и спасла жильцов ближайших домов, сообщил представитель полиции Варшавы. Стражи порядка задержали 23-летнего мужчину. Против него возбуждено уголовное дело за попытку убийства. Оказалось, что задержанный уже привлекался к ответственности за разбой.
По данным полицейских, мужчина приехал на парковку и привлек внимание правоохранителей клаксоном. Затем злоумышленник попытался устроить взрыв, но стражи порядка задержали его. Преступник заявил на допросе, что ненавидит полицию.