Беглов заявил о готовности спасателей к сезону зимней рыбалки в Петербурге

Поисково-спасательная служба Петербурга полностью готова к сезону зимней рыбалки, поскольку городские рыболовы выходят на лед в любую погоду.

Поисково-спасательная служба Петербурга полностью готова к сезону зимней рыбалки, поскольку городские рыболовы выходят на лед в любую погоду.

Например, прошлой зимой были спасены более 40 человек. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на итоговом заседании комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Градоначальник отметил, что, согласно прогнозу Гидрометцентра, лед на водных объектах города, в частности, на Финском заливе и на Неве, может образоваться только в конце декабря. Выход на лед в Северной столице запрещен с 15 ноября до 15 января. А весной рыбалка запрещена в период таяния льда, то есть с 15 марта.

"Во всех районах известны места, где люди массово выходят на лед. Особенно важно, чтобы школьники знали, как себя вести зимой на водоемах", — подчеркнул Беглов.

Отмечается, что на данный момент в готовности находится 3831 человек и 650 единиц техники. Организовано 19 спасательных станций.

Петербуржцев предупредили о погоде в декабре. Как отметил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в этом месяце Петербург будет видеть мало солнца, передает телеканал "360".