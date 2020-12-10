Назван самый полезный способ приготовления говяжьих стейков

Приготовление говяжьего мяса в вакууме помогает лучше усваивать белок при его употреблении в пищу. К такому выводу пришли исследователи из Китая.

Приготовление говяжьего мяса в вакууме помогает лучше усваивать белок при его употреблении в пищу. К такому выводу пришли исследователи из Китая.

Готовка в вакууме или су-вид широко распространена среди французских гурманов, однако сейчас все чаще пользуется популярностью и у кулинаров других стран, напомнили эксперты. В сравнении с варкой или жаркой этот метод приготовления говядины положительно влияет на усвояемость.

Низкая температура при готовке позволяет получить сочный, нежный и равномерно приготовленный стейк, выяснили ученые из Китая. Мясной продукт герметизируется при помощи вакууматора в пластиковый пакет, а после помещается в теплую воду.

Исследования показали, что жареное мясо оказалось слишком окисленным, следует из публикации Journal of Agricultural and Food Chemistry. При приготовлении говядины су-вид наблюдается меньшее изменение белковой структуры.