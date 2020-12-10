Пушков: YouTube превратился в средство политической борьбы

Компания YouTube выступила с официальным заявлением о ведении в Соединенных Штатах Америки открытой цензуры с 9 декабря. Теперь видеохостинг будет блокировать все материалы, в которых говорится о фальсификации президентских выборов в стране.

Компания YouTube выступила с официальным заявлением о ведении в Соединенных Штатах Америки открытой цензуры с 9 декабря. Теперь видеохостинг будет блокировать все материалы, в которых говорится о фальсификации президентских выборов в стране.

Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Таким образом, отмечает сенатор, компания Google, которой принадлежит YouTube, сделала свой собственный выбор и «назначила» новым президентом США демократа Джо Байдена до того, как проголосовала Коллегия выборщиков, до вынесения решения Верховным судом и до объявления официальных итогов выборов президента.

При этом, напоминает Пушков, поданный Техасом в верховный суд иск о признании недействительными результатов подсчета голосов в ключевых штатах Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Джорджии, поддержал уже 21 штат.

YouTube, блокируя эту информацию, признает, что больше не является видеоплатформой, а превращается в средство политической борьбы.

«Цитата из заявления его руководства: «Всегда еще есть, что предпринять. Поиск баланса между прозрачностью и ответственностью является для нас самым сложным выбором. Мы продолжим вносить улучшения в нашу работу и сделаем выводы из прошедших в США выборов НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ»», — приводит сенатор выдержку из обращения руководства YouTube.

Комментарии, по словам Пушкова, излишни.

В заключение сенатор ссылается на сообщение немецкого аналитического издания Deutsche Welle о том, что YouTube уже заблокировал по всему миру более 8 000 каналов, обвинив их в так называемой «дезинформации».