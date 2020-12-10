Владимир Путин выступил за создание суда по правам человека в России

Президент России Владимир Путин поддержал создание отечественного суда по правам человека.

Президент России Владимир Путин поддержал создание отечественного суда по правам человека.

Глава государства провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Мероприятие прошло в онлайн-формате. В ходе встречи Путин заявил, что необходимо проработать идею о создании суда по правам человека в России. Президент указал на обязательное финансирование такого института. По мнению Путина, идея является правильной.