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16:53   10 Декабря 2020
Политика

Владимир Путин выступил за создание суда по правам человека в России

Владимир Путин выступил за создание суда по правам человека в России

Президент России Владимир Путин поддержал создание отечественного суда по правам человека.

Глава государства провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Мероприятие прошло в онлайн-формате. В ходе встречи Путин заявил, что необходимо проработать идею о создании суда по правам человека в России. Президент указал на обязательное финансирование такого института. По мнению Путина, идея является правильной.

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#суд #путин #права человека

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