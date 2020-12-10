Россиян предупредили об опасности потери обоняния при коронавирусе

Такой типичный симптом коронавирусной инфекции, как потеря обоняния, может быть опасен в некоторых ситуациях.

Такой типичный симптом коронавирусной инфекции, как потеря обоняния, может быть опасен в некоторых ситуациях.

Например, если человек не чувствует запахи, то он не сможет определить качество продукта. Об этом рассказал известный врач и телеведущий Евгений Комаровский в видеоролике на своем YouTube-канале.

В связи с этим врач порекомендовал особое внимание уделять срокам годности товаров, написанным на упаковке. Кроме того, по словам Комаровского, при потере обоняния люди перестают чувствовать запах газа и дыма. В этом случае очень важно использовать специальные датчики.

Специалист подчеркнул, что отсутствие запахов является лишь временным симптомом. При коронавирусе не происходит необратимого поражения органов обоняния.

Ранее Комаровского возмутили народные советы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он сравнил подобные рекомендации с "пещерным уровнем" знаний о медицине, передает телеканал "360".