Сквозь «призму прицела». Морские учения НАТО и России сочли перспективными

ВМФ России проведет совместные учения со странами НАТО у берегов Пакистана впервые с 2011 года.

Корабли Военно-морского флота России впервые за десять лет выйдут на совместные учения с НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения https://t.co/LniwI0sOzY pic.twitter.com/NKz58s6lJ5 — РИА Новости (@rianru) December 10, 2020

Маневры AMAN-2021 состоятся в феврале будущего года у берегов Пакистана в акватории Карачи. Отмечается, что об участии заявили представители более 30 стран, из которых около 10 задействуют собственные корабли. Остальные же отправят официальных наблюдателей.

«Участие в совместном учении кораблей ВМФ России с кораблями военно-морских сил Североатлантического альянса состоится спустя 10 лет после завершения предыдущего учения Bold monarch–2011, проходившего у берегов Испании», — сообщили в пресс-службе флота.

Помимо российских кораблей в учениях участие примут ВМС Пакистана, США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.

Российскую державу будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, морская пехота, отряд разминирования, а также вертолет морского базирования.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко выразил мнение, что известие о начале совместных учений пришлось как никогда кстати. Как он отметил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня», это позволит смягчить некоторое напряжение, которое наметилось между Россией и странами Североатлантического альянса за последнее время.

«Надо учитывать, что каких-то фундаментальных противоречий или серьезных проблем все-таки в отношениях между европейскими странами НАТО и Россией нет. Желательно снижение того градуса противостояния, которое наметилось. На мой взгляд, оно избыточно и связано с претензиями, которые накопились с обеих сторон. Но это должно быть решено, потому что интересам ни России, ни стран Европы по сути дела не отвечает», — считает Пономаренко.

Подобные маневры на уровне офицерского корпуса могут быть полезны не только с технической точки зрения, но и с точки зрения дальнейшей перспективы, продолжил военный эксперт.

«В любом случае это факт положительный с различных сторон. Здесь мы можем говорить о тактической дипломатии и о налаживании конкретных контактов, взаимодействии при каких-либо ситуациях, которые будут отрабатываться в ходе этих учений и в конкретном регионе. Поскольку эти мероприятия будут проводиться рядом с неспокойными районами Мирового океана, то здесь мы видим чисто практическую составляющую», — отметил собеседник агентства.

С коллегой не согласился главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, особого результата совместные учения НАТО и России не принесут, а будут, скорее, иметь чисто символический характер.

«В любом случае надо как-то налаживать отношения в условиях, когда НАТО смотрит на нас через призму прицела. Поэтому это такой символический жест, который позволит как-то двигаться вперед навстречу друг другу. Но значения никакого это не имеет. И по большому счету влиять ни на что не будет. Но если есть возможность, чтобы была разрядка, я думаю, к ней надо стремиться», — подытожил Коротченко.

Ранее эксперты американского журнала The National Interest выразили мнение, что России и Североатлантическому альянсу необходимо разработать такие практические меры, которые бы позволили снизить военную напряженность и предотвратить сложившийся кризис. Например, специалисты предложили сторонам негласно уведомлять друг друга о новых вооружениях и обеспечить прозрачность учений.

За последнее время страны НАТО увеличили активность у границ РФ. Например, сухопутные войска США в Румынии совершили ряд выстрелов в воздух из двух боевых машин реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил американский журнал Forbes.

В конце ноября американский эсминец «Джон Маккейн» зашел на два километра в территориальные воды России в Японском море. Его перехватил российский противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». А до этого в воды Северного морского пути вторгся военный ледокол сил Береговой охраны Норвегии KV Svalbard с 55 офицерами и учеными на борту.

В свою очередь генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал нарастить военное присутствие организации в Черноморском регионе из-за усиление российской военной группировки в Крыму.