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17:46   10 Декабря 2020
Весь мир

Сквозь «призму прицела». Морские учения НАТО и России сочли перспективными

Сквозь «призму прицела». Морские учения НАТО и России сочли перспективными

Корабли Военно-морского флота России впервые за десять лет выйдут на совместные учения с НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Маневры AMAN-2021 состоятся в феврале будущего года у берегов Пакистана в акватории Карачи. Отмечается, что об участии заявили представители более 30 стран, из которых около 10 задействуют собственные корабли. Остальные же отправят официальных наблюдателей.

Перестанут ли НАТО смотреть на Россию через «призму прицела» спустя 10 лет

«Участие в совместном учении кораблей ВМФ России с кораблями военно-морских сил Североатлантического альянса состоится спустя 10 лет после завершения предыдущего учения Bold monarch–2011, проходившего у берегов Испании», — сообщили в пресс-службе флота.

Помимо российских кораблей в учениях участие примут ВМС Пакистана, США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.

Российскую державу будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, морская пехота, отряд разминирования, а также вертолет морского базирования.

Перестанут ли НАТО смотреть на Россию через «призму прицела» спустя 10 лет

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко выразил мнение, что известие о начале совместных учений пришлось как никогда кстати. Как он отметил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня», это позволит смягчить некоторое напряжение, которое наметилось между Россией и странами Североатлантического альянса за последнее время.

«Надо учитывать, что каких-то фундаментальных противоречий или серьезных проблем все-таки в отношениях между европейскими странами НАТО и Россией нет. Желательно снижение того градуса противостояния, которое наметилось. На мой взгляд, оно избыточно и связано с претензиями, которые накопились с обеих сторон. Но это должно быть решено, потому что интересам ни России, ни стран Европы по сути дела не отвечает», — считает Пономаренко.

Перестанут ли НАТО смотреть на Россию через «призму прицела» спустя 10 лет

Подобные маневры на уровне офицерского корпуса могут быть полезны не только с технической точки зрения, но и с точки зрения дальнейшей перспективы, продолжил военный эксперт.

«В любом случае это факт положительный с различных сторон. Здесь мы можем говорить о тактической дипломатии и о налаживании конкретных контактов, взаимодействии при каких-либо ситуациях, которые будут отрабатываться в ходе этих учений и в конкретном регионе. Поскольку эти мероприятия будут проводиться рядом с неспокойными районами Мирового океана, то здесь мы видим чисто практическую составляющую», — отметил собеседник агентства.

С коллегой не согласился главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, особого результата совместные учения НАТО и России не принесут, а будут, скорее, иметь чисто символический характер.

Перестанут ли НАТО смотреть на Россию через «призму прицела» спустя 10 лет

«В любом случае надо как-то налаживать отношения в условиях, когда НАТО смотрит на нас через призму прицела. Поэтому это такой символический жест, который позволит как-то двигаться вперед навстречу друг другу. Но значения никакого это не имеет. И по большому счету влиять ни на что не будет. Но если есть возможность, чтобы была разрядка, я думаю, к ней надо стремиться», — подытожил Коротченко.

Ранее эксперты американского журнала The National Interest выразили мнение, что России и Североатлантическому альянсу необходимо разработать такие практические меры, которые бы позволили снизить военную напряженность и предотвратить сложившийся кризис. Например, специалисты предложили сторонам негласно уведомлять друг друга о новых вооружениях и обеспечить прозрачность учений.

Перестанут ли НАТО смотреть на Россию через «призму прицела» спустя 10 лет

За последнее время страны НАТО увеличили активность у границ РФ. Например, сухопутные войска США в Румынии совершили ряд выстрелов в воздух из двух боевых машин реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил американский журнал Forbes.

В конце ноября американский эсминец «Джон Маккейн» зашел на два километра в территориальные воды России в Японском море. Его перехватил российский противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». А до этого в воды Северного морского пути вторгся военный ледокол сил Береговой охраны Норвегии KV Svalbard с 55 офицерами и учеными на борту.

В свою очередь генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал нарастить военное присутствие организации в Черноморском регионе из-за усиление российской военной группировки в Крыму. 

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