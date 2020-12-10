Политолог Выдрин предрек распад Соединенных Штатов

США скоро прекратят свое существование, поскольку у них появилось много противоречий. Об этом сообщил политолог Дмитрий Выдрин.

США скоро прекратят свое существование, поскольку у них появилось много противоречий. Об этом сообщил политолог Дмитрий Выдрин.

По словам эксперта, Соединенные Штаты уже разорвались. Но они не могут осознать тот факт, что страна перестала существовать в качестве единого целого, считает политолог.

У американцев, по мнению Выдрина, существует большое количество противостояний, которые невозможно разрешить. Представители демократов выступают против сторонников республиканцев, банкиры вступили в схватку с производственниками, консерваторы с либералами, сатанисты с христианами и так далее.

Дмитрий Выдрин подчеркнул, что сейчас Соединенные Штаты объединили в себе социальную, цветную и черно-белую революции, передает "Украина.ру".

Стоит отметить, что на территории США до сих пор идут разбирательства по факту фальсификации президентских выборов со стороны демократа Джо Байдена. На фоне этой тенденции многие американцы выходят на улицы городов на протестные акции.