Путин высказался о лечении главы Владимирской области в Москве

Президент России Владимир Путин прокомментировал лечение губернатора Владимирской области Владимира Сипягина от COVID-19 в московской клинике.

Президент России Владимир Путин прокомментировал лечение губернатора Владимирской области Владимира Сипягина от COVID-19 в московской клинике.

Глава государства отметил, что решение о том, где человеку лечиться, должны принимать врачи.

"И я уверен, что и во Владимирской области, и везде должны определять прежде всего специалисты", — заявил Путин во время заседания Совета по правам человека при президенте.

Владимир Сипягин 13 ноября сообщил в Instagram о положительном тесте на коронавирус. Спустя четыре дня губернатор был госпитализирован в частную клинику Москвы. Глава региона объяснил, что решил продолжить лечение в столице за свой счет, чтобы не занимать место в областной больнице. Сипягин был выписан из клиники 24 ноября, а уже 30 числа приступил к работе.