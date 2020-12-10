В Москве считают провокационными высказывания США о космической программе РФ

Американцы своими выпадами против космической программы России могут привести к развязыванию гонки вооружений в космосе, уверен депутат ГД Юрий Швыткин.

Американцы своими выпадами против космической программы России могут привести к развязыванию гонки вооружений в космосе, уверен депутат ГД Юрий Швыткин.

США не должны нагнетать обстановку в сфере ВКС, сообщил депутат Государственной думы Юрий Швыткин, отметив, что на сегодняшний день экономика и безопасность США полностью зависят от эксплуатации космических систем.

Вашингтон столкнулся с серьезными вызовами в космической отрасли со стороны Китая и РФ, заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф во время заседания Национального космического совета. По словам Рэтклиффа, Москва и Пекин создают серьезные проблемы Вашингтону, развертывая новые системы вооружений, в связи с чем американские национальные интересы оказываются под все более серьезной угрозой в космосе.

В области космических операций наибольшую угрозу для США представляет Китай, уверен Рэтклифф. В КНР давно занимаются разработкой средств уничтожения спутников, а также создают наземную систему, "нацеленную на спутники США на низких орбитах". По мнению директора американской разведки, аналогичные системы есть у России. Также Рэтклифф заявил, что российский спутник "опасно маневрировал" рядом с американским аппаратом и "вел себя угрожающе". Правда, доказать это глава разведки США затруднился.

Американский разведчик добавил, что в ближайшие несколько лет число спутников на околоземных орбитах существенно возрастет. И США могут безнадежно отстать от конкурентов, чего нельзя допустить.

Как рассказал в беседе с журналистами iReactor заместитель председателя комитета по обороне, депутат Государственной думы Юрий Швыткин, Рэтклифф делает совершенно безосновательные заявления.

"Мы выступаем всегда, в отличие от США, против милитаризации космоса. Цель очевидна — оправдать американцам свои действия по размещению оружия в космосе. Это и является целью таких заявлений", — заметил Швыткин.

Парламентарий добавил, что действия США - попытка развязать космическую гонку и соперничество между странами. Однако России это не нужно.