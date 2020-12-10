Бизнесмен Пригожин: Я чрезвычайно рад освобождению Шугалея и Суэйфана

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поделился радостью по поводу освобождения из ливийской тюрьмы российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поделился радостью по поводу освобождения из ливийской тюрьмы российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Пресс-служба "Конкорда" на официальной странице компании в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала ответ предпринимателя на запрос о его участии в освобождении россиян.

По словам Евгения Пригожина, он, как и все соотечественники, крайне рад новости о грядущем возвращении Шугалея и Суэйфана на родину. Особую благодарность бизнесмен выразил замглавы МИД РФ, спецпредставителю президента России по Востоку и странам Африки Михаилу Богданову — за вклад, который он внес в освобождение россиян из Ливии.

"Спасибо за ваш запрос. Я, так же как и вы, чрезвычайно рад освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана и благодарю Михаила Леонидовича Богданова за то, что он сделал", — приводит слова Пригожина пресс-служба.

Ранее о вызволении Шугалея и Суэйфана из плена высказался глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Он выразил благодарность специалистам Минобороны и МИД РФ и отдельно упомянул спецпредставителя президента Богданова.

Ученого Шугалея и его переводчика Суэйфана взяли в плен весной 2019 года, когда те прибыли в Ливию для проведения социологических исследований. Боевики похитили россиян и насильно удерживали их в ливийской тюрьме "Митига". Только 10 декабря они смогли покинуть африканскую страну. В настоящее время россияне направляются на родину.