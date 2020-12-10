Леонков объяснил, как Зеленский будет выполнять обещания по обеспечению ВСУ

Обещания президента Украины Владимира Зеленского продолжать выделять средства на развитие вооруженных сил страны невыполнимы, но украинская армия действительно будет получать существенную помощь за счет иностранных спонсоров.

Обещания президента Украины Владимира Зеленского продолжать выделять средства на развитие вооруженных сил страны невыполнимы, но украинская армия действительно будет получать существенную помощь за счет иностранных спонсоров.

Об этом в интервью изданию «Свободная Пресса» заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя недавнее выступление украинского президента по случаю Дня вооруженных сил Украины.

Зеленский, в частности, что власти ни на гривну не сократят финансирование вооруженных сил, даже в условиях кризиса. В 2021 году, подчеркнул президент Украины, в армию поступят образцы нового и модернизированного оружия и военной техники.

Комментируя это выступление Зеленского, Леонков согласился, что Украина действительно не станет экономить на своих войсках, несмотря на экономические трудности, с которой ей приходится сталкиваться. Сама Украина не потянула увеличившихся расходов на армию, но вооруженные силы страны регулярно получают новое вооружение и проводят обучение личного состава.

«Это все — за счет иностранных спонсоров, которые оказывают военную помощь Украине. Понятно, что эту помощь они оказывают не просто так, а в кредит, — объяснил Леонков. — Страна полностью зависит от кредитов МВФ, за которые расплачиваются украинские граждане. И за это военное развитие они тоже будут расплачиваться, если Украина не выполнит те задачи, которые перед нею ставят спонсоры».

А поставленная перед Украиной задача заключается в первую очередь в том, чтобы стать плацдармом для проведения военно-политических операций против соседних государств. Недавно это на себе уже ощутила Белоруссия, напомнил эксперт.

Кроме того, Киев должен решить, наконец, вопрос с Донбассом, где он уже на протяжении почти семи лет ведет войну, по сути, против своих же соотечественников. Для решения этой задачи украинским властям необходимы средства и силы, потому что дипломатическим путем Киев ее решать не собирается, и это уже очевидно всем.

«А значит, уже ясно, что вопрос Донбасса будет решаться только военным путем. И если это им удастся, то следующей целью, без сомнения, будет Крым. И попытка, как говорится, провести боевые действия с Россией в надежде на то, что их поддержат те самые спонсоры, не только деньгами, но и военной силой», — добавил военный эксперт.

Именно рассчитывая на то, что события будут развиваться по этому сценарию, Зеленский выступил с «пламенной речью» на День ВСУ, считает Алексей Леонков. А этот сценарий станет возможен в том случае, если к власти в США придет соперник Трампа по ноябрьским президентским выборам в США – демократ Джо Байден.

Зеленскому при этом совершенно нет дела до того, что станет с украинским народом, отмечает эксперт. Украинские власти не заботятся о своей стране, они преследуют исключительно интересы своих заокеанских хозяев.

Украина, по сути, превратилась в колонию США, и ей приходится выполнять все, что прикажут из Вашингтона. В Вашингтон. Со своей стороны, рассматривает Украину лишь в качестве плацдарма для проведения военно-политических операций, и для ведения боевых действий, заключил Ленков.