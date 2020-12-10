Подруга Заворотнюк обрадовала фанатов новостями о самочувствии актрисы

Анна Калашникова рассказала о выздоровлении Анастасии Заворотнюк

Российская певица и модель Анна Калашникова сообщила Sobesednik.ru, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, которая уже более года борется с раком мозга, чувствует себя лучше и может прогуливаться возле своего загородного дома. Также певица рассказала, что нашла для Заворотнюк экстрасенса и психолога по имени Инна.

«Ко мне обратилась психолог и мастер разборов по имени Инна, которая лечит от различных болезней, в том числе и от рака», — приводит издание слова Калашниковой.

Калашникова дала "доктору" контакты Заворотнюк и сейчас женщины в стадии переговоров. Певица считает, что необходимо использовать любую возможность для выздоровления актрисы.

Считаю, что все шансы нужно использовать — а вдруг поможет?! — считает Калашникова. — И Настя сможет блистать на сцене и радовать зрителей, как и раньше. И это будет просто чудо!

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