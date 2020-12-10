Путин прокомментировал уголовное дело Сафронова

Уголовное дело в отношении Ивана Сафронова возбудили не за его журналистскую деятельность, а за информацию, передаваемую во время работы в Роскосмосе, заявил Владимир Путин.

Уголовное дело в отношении Ивана Сафронова возбудили не за его журналистскую деятельность, а за информацию, передаваемую во время работы в Роскосмосе, заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Сафронову инкриминируют преступления, совершенные в период работы в Роскосмосе.

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова арестовали в июле и обвинили в государственной измене. Суд принял решение продлить арест до марта 2021 года.