16:25 10 Декабря 2020Политика
Путин прокомментировал уголовное дело Сафронова
Уголовное дело в отношении Ивана Сафронова возбудили не за его журналистскую деятельность, а за информацию, передаваемую во время работы в Роскосмосе, заявил Владимир Путин.
Уголовное дело в отношении Ивана Сафронова возбудили не за его журналистскую деятельность, а за информацию, передаваемую во время работы в Роскосмосе, заявил Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Сафронову инкриминируют преступления, совершенные в период работы в Роскосмосе.
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова арестовали в июле и обвинили в государственной измене. Суд принял решение продлить арест до марта 2021 года.