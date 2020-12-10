Жители России потратят рекордные суммы на празднование Нового года

Средний бюджет россиян на новогодние праздники составит 25 тысяч рублей. Это на 28% больше прошлогоднего показателя.

Средний бюджет россиян на новогодние праздники составит 25 тысяч рублей. Это на 28% больше прошлогоднего показателя.

Траты российских граждан на новогодний стол в 2020 году увеличились с 41% до 44%. Соответствующие данные предоставила консалтинговая компания Deloitte по результатам проведенного опроса.

Доля расходов на подарки в текущем году составила 40% вместо 45% прошлого года. Согласно исследованию, в числе самых ожидаемых подарков оказались деньги. На втором месте у мужского населения находятся "умные" аксессуары", а у женщин — парфюмерия и косметика.

Аналитики также выявили, что оборот розничной торговли в России в долларовом выражении в 2020 году сократится на 11%. Возобновление роста эксперты ожидают в 2021-2023 годах, однако этот рост будет умеренным и составит 7-8%.

Опрос проводился с 14 по 21 октября 2020 года. В нем приняли участие 1600 жителей России в возрасте от 18 до 65 лет.