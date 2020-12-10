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16:10   10 Декабря 2020
Экономика

Жители России потратят рекордные суммы на празднование Нового года

Жители России потратят рекордные суммы на празднование Нового года

Средний бюджет россиян на новогодние праздники составит 25 тысяч рублей. Это на 28% больше прошлогоднего показателя.

Траты российских граждан на новогодний стол в 2020 году увеличились с 41% до 44%. Соответствующие данные предоставила консалтинговая компания Deloitte по результатам проведенного опроса.

Доля расходов на подарки в текущем году составила 40% вместо 45% прошлого года. Согласно исследованию, в числе самых ожидаемых подарков оказались деньги. На втором месте у мужского населения находятся "умные" аксессуары", а у женщин — парфюмерия и косметика.

Аналитики также выявили, что оборот розничной торговли в России в долларовом выражении в 2020 году сократится на 11%. Возобновление роста эксперты ожидают в 2021-2023 годах, однако этот рост будет умеренным и составит 7-8%.

Опрос проводился с 14 по 21 октября 2020 года. В нем приняли участие 1600 жителей России в возрасте от 18 до 65 лет.

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#новый год #траты #новогодние покупки

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