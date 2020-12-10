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16:06   10 Декабря 2020
Армия

В Сети опубликовали первое фото Максима Шугалея после освобождения

В Сети опубликовали первое фото Максима Шугалея после освобождения

Первое фото российского социолога Максима Шугалея, освобожденного из плена в Ливии, появилось в Сети.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан удерживались в ливийском плену в неофициальной тюрьме "Митига" в течение почти двух лет. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич сообщил, что сегодня в результате сложнейшей спецоперации россиян удалось освободить и отправить назад в Россию. Отдельную благодарность за спасение Шугалея и Суэйфана выразили двум людям, один из которых заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

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