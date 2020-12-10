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15:54   10 Декабря 2020
Политика

Президент РФ пообещал предотвратить иностранное вмешательство в дела страны

Президент РФ пообещал предотвратить иностранное вмешательство в дела страны

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности сделать все, чтобы защитить государство от иностранного вмешательства.

Об этом сообщил российский лидер, отвечая на вопрос о деятельности иноагентов. Путин добавил, что не допустит ограничения прав граждан.

Президент РФ ранее заявлял, что власти должны рассчитать все риски при создании законопроекта об иностранных агентах. Кроме того, Россия должна отреагировать на цензуру зарубежных медиаресурсов.

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#россия #путин #иноагенты

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