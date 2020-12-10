Президент РФ пообещал предотвратить иностранное вмешательство в дела страны

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности сделать все, чтобы защитить государство от иностранного вмешательства.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности сделать все, чтобы защитить государство от иностранного вмешательства.

Об этом сообщил российский лидер, отвечая на вопрос о деятельности иноагентов. Путин добавил, что не допустит ограничения прав граждан.

Президент РФ ранее заявлял, что власти должны рассчитать все риски при создании законопроекта об иностранных агентах. Кроме того, Россия должна отреагировать на цензуру зарубежных медиаресурсов.