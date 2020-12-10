Путин призвал прощать мелкие правонарушения гражданам

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в судимости для граждан, совершивших небольшое правонарушение.

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в судимости для граждан, совершивших небольшое правонарушение.

Российский лидер призвал не "вешать" на людей судимость, которая будет преследовать его на протяжении всей жизни. Конечно же, речь идет о случаях с незначительными правонарушениями со стороны российских граждан, подытожил президент. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.