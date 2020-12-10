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15:44   10 Декабря 2020
Политика

Путин призвал прощать мелкие правонарушения гражданам

Путин призвал прощать мелкие правонарушения гражданам

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в судимости для граждан, совершивших небольшое правонарушение.

Российский лидер призвал не "вешать" на людей судимость, которая будет преследовать его на протяжении всей жизни. Конечно же, речь идет о случаях с незначительными правонарушениями со стороны российских граждан, подытожил президент. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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#путин #суды #судимость

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