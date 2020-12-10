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15:44   10 Декабря 2020
Политика

Путин назвал трагедией самоубийство журналистки Славиной

Путин назвал трагедией самоубийство журналистки Славиной

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал смерть нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Российский лидер поинтересовался у члена Совета по правам человека о причинах такого поступка девушки.

Глава государства заверил, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование обстоятельств смерти Ирины Славиной.

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#путин #самоубийство #Славина

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