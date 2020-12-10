15:44 10 Декабря 2020Политика
Путин назвал трагедией самоубийство журналистки Славиной
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал смерть нижегородской журналистки Ирины Славиной.
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал смерть нижегородской журналистки Ирины Славиной.
Российский лидер поинтересовался у члена Совета по правам человека о причинах такого поступка девушки.
Глава государства заверил, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование обстоятельств смерти Ирины Славиной.