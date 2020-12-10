Путин назвал трагедией самоубийство журналистки Славиной

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал смерть нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал смерть нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Российский лидер поинтересовался у члена Совета по правам человека о причинах такого поступка девушки.

Глава государства заверил, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование обстоятельств смерти Ирины Славиной.