Китай прокомментировал меры борьбы с пандемией коронавируса в России

Пандемия коронавирусной инфекции может поспособствовать развитию сотрудничества России и Китая в области медицины.

Пандемия коронавирусной инфекции может поспособствовать развитию сотрудничества России и Китая в области медицины.

Об этом заявил декан Института финансовых исследований Китайского народного университета Ван Вэнь во время XI Азиатской конференции клуба "Валдай". Также специалист уверен, что Россия в скором времени сможет подавить распространение COVID-19. Вэнь подчеркнул, что китайская сторона может поделиться опытом, как локализовывать и сдерживать распространение эпидемии, пишет NEWS.ru.

"Мы также можем сотрудничать в разработке вакцины", — сказал специалист.

На сегодняшний день уже ведется сотрудничество в области разработки вакцин против новой инфекции. Например, российские добровольцы участвуют в испытаниях препарата против COVID-19 от китайской компании CanSino Biologics Inc.

Что касается первой в мире отечественной вакцины "Спутник V", то ее эффективность после второй дозы повысилась почти до 100%. Об этом заявил научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев, передает телеканал "360".