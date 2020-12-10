Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:42   10 Декабря 2020
Общество

Аллерголог назвал причину высыпаний на коже от мандаринов и шоколада

Аллерголог назвал причину высыпаний на коже от мандаринов и шоколада

Российский специалист раскрыл секрет псевдоаллергии на продукты, в которых содержится гистамин.

Владимир Болибок, врач аллерголог-иммунолог, заявил, что высыпания на коже и зуд, которые могут появиться у многих, не являются аллергией. В большинстве случаев это дерматит. Он возникает в результате ответной реакции организма на гистамин.

Он также содержится в зеленом горошке, тофу, нуте, арахисе. Тем, у кого избыток гистамина в организме, следует отказаться от этих продуктов. Однако норма потребления их у каждого индивидуальна.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#здоровье #диета #болибок #гистамин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров