15:42 10 Декабря 2020Общество
Аллерголог назвал причину высыпаний на коже от мандаринов и шоколада
Российский специалист раскрыл секрет псевдоаллергии на продукты, в которых содержится гистамин.
Российский специалист раскрыл секрет псевдоаллергии на продукты, в которых содержится гистамин.
Владимир Болибок, врач аллерголог-иммунолог, заявил, что высыпания на коже и зуд, которые могут появиться у многих, не являются аллергией. В большинстве случаев это дерматит. Он возникает в результате ответной реакции организма на гистамин.
Он также содержится в зеленом горошке, тофу, нуте, арахисе. Тем, у кого избыток гистамина в организме, следует отказаться от этих продуктов. Однако норма потребления их у каждого индивидуальна.