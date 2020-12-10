Аллерголог назвал причину высыпаний на коже от мандаринов и шоколада

Российский специалист раскрыл секрет псевдоаллергии на продукты, в которых содержится гистамин.

Российский специалист раскрыл секрет псевдоаллергии на продукты, в которых содержится гистамин.

Владимир Болибок, врач аллерголог-иммунолог, заявил, что высыпания на коже и зуд, которые могут появиться у многих, не являются аллергией. В большинстве случаев это дерматит. Он возникает в результате ответной реакции организма на гистамин.

Он также содержится в зеленом горошке, тофу, нуте, арахисе. Тем, у кого избыток гистамина в организме, следует отказаться от этих продуктов. Однако норма потребления их у каждого индивидуальна.