«Этот день войдет в историю». Максим Шугалей и Самер Суэйфан возвращаются домой

Россиян освободили из ливийской тюрьмы, где они провели последние полтора года.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан направляются в Россию. С весны 2019 года они находились в заключении в неофициальной тюрьме «Митига» в Ливии.

10 декабря об освобождении Шугалея и Суэйфана первым сообщил глава ФЗНЦ, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич. Вызволение россиян из плена ливийских боевиков он назвал «сложнейшей спецоперацией», в которой огромную роль сыграли МИД и Минобороны РФ.

«Это [освобождение россиян] стало возможно в результате сложнейшей спецоперации, проведенной российскими Министерством обороны и Министерством иностранных дел, а также благодаря усилиям других организаций, которые будут названы отдельно. Отдельная благодарность – двум людям, один из которых – заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Леонидович Богданов», — написал Малькевич.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов порадовался за освобожденных соотечественников и поблагодарил всех, кто был причастен к их освобождению.

«Это очень большая победа дипломатии и многих россиян, ведь много людей стояли в пикетах, создавали различные акции. Это очень радостный день. <…> Я рад, что пленных россиян теперь стало меньше. Этот день войдет в историю, как день победы России в этом деле», — заявил Милонов.

Милонов напомнил о том, что официальный представитель МИД Мария Захарова называла спасение россиян «одной из приоритетных внешнеполитических задач». К ее решению подключились и обычные граждане, которые выходили на одиночные пикеты в защиту социологов, и представители киноиндустрии.

В 2020 году на экраны вышли два фильма «Шугалей» и «Шугалей-2», основанных на реальных событиях. Актеры Кирилл Полухин и Олег Абалян, исполнившие роли Шугалея и Суэйфана соответственно, не раз говорили, что выход картины в свет поможет привлечь внимание общественности к пленным согражданам.

После премьеры число общественных акций и пикетов в поддержку россиян выросло в несколько раз. К посольству Ливии в Москве с плакатами выходили коллега Шугалея Альберт Балашов, ведущий эксперт СЗИУ РАНХиГС, социальный технолог Екатерина Колесникова, юрист и глава муниципального образования в Санкт-Петербурге Олег Смакотин, член Союза журналистов России Эдвард Чесноков, певец Игорь Наджиев и многие другие.

В поддержку пленных россиян выступили известные блогеры в Instagram.

Теперь с уверенностью можно сказать, что все эти меры были не зря, считает российская политическая активистка и правозащитница Мария Бутина. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» Бутина напомнила: русские своих не бросают.

«Мы очень этого ждали. Спасибо всем тем, кто боролся. Россия своих не бросает. Министерство иностранных дел много делало для их освобождения. Это еще одно доказательство того, что русские своих не бросают», — подчеркнула Бутина.

Весной 2019 года сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан направились в Ливию для проведения социологического исследования. Поездка была согласована с властями в Триполи. Но в апреле граждан РФ похитили и без предъявления обвинений бросили в тюрьму «Митига», где они находились до 10 декабря 2020 года. Тюрьма находится под контролем боевиков группировки RADA, которая официально входит в состав так называемого МВД Правительства национального согласия Ливии.