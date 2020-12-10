Путин назвал условие для широкой амнистии россиян

По словам главы государства, подобный инструмент должен использоваться.

Президент России Владимир Путин оценил перспективы проведения в стране широкой амнистии. Свою позицию глава государства обозначил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«По поводу широкой амнистии. Надо здесь внимательно посмотреть», — подчеркнул Путин.

По словам президента, подобный инструмент в качестве «акта гуманизма» не должен быть забыт и должен использоваться. Однако важно учитывать и сторону потерпевших.

«Надо только внимательно посмотреть и понять, как, в принципе, в том числе и потерпевшие будут относиться к тому, что совершившие в отношении них какие-то правонарушения окажутся на свободе», — добавил российский лидер.

Заседание проходит в День прав человека в режиме видеоконференции. На повестке собрания — защита прав россиян и соотечественников, цифровизация, цензура в интернете, а также проблемы экологии и здравоохранения.