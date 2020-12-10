Целующий лошадь петербуржец с откусанным носом попал на видео

Камеры видеонаблюдения засняли то, как лошадь откусила часть носа жителю Северной столицы, когда тот решил поцеловать животное.

Камеры видеонаблюдения засняли то, как лошадь откусила часть носа жителю Северной столицы, когда тот решил поцеловать животное.

Мужчина увидел лошадь с наездницей на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского. Обрадовавшись встрече, петербуржец не сдержал чувств и попытался поцеловать кобылу. Но та испугалась незнакомца и укусила его за нос.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как наездница слезает с животного, чтобы оказать первую помощь пострадавшему, передает телеканал РЕН ТВ.

После инцидента петербуржца доставили в больницу. Медики провели операцию на лице мужчины и ампутировали ему часть носа.