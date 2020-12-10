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15:24   10 Декабря 2020
Происшествия

Целующий лошадь петербуржец с откусанным носом попал на видео

Целующий лошадь петербуржец с откусанным носом попал на видео

Камеры видеонаблюдения засняли то, как лошадь откусила часть носа жителю Северной столицы, когда тот решил поцеловать животное.

Мужчина увидел лошадь с наездницей на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского. Обрадовавшись встрече, петербуржец не сдержал чувств и попытался поцеловать кобылу. Но та испугалась незнакомца и укусила его за нос.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как наездница слезает с животного, чтобы оказать первую помощь пострадавшему, передает телеканал РЕН ТВ.

После инцидента петербуржца доставили в больницу. Медики провели операцию на лице мужчины и ампутировали ему часть носа.

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