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15:22   10 Декабря 2020
Политика

Путина беспокоят нарушения прав отечественных журналистов за границей

Путина беспокоят нарушения прав отечественных журналистов за границей

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в сфере соблюдения прав сотрудников российских средств массовой информации за рубежом.

По словам российского лидера, существует необходимость в более жесткой реакции на факты нарушения прав работников отечественных СМИ за пределами нашего государства. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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#права #путин #журналисты

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