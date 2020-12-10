15:22 10 Декабря 2020Политика
Путина беспокоят нарушения прав отечественных журналистов за границей
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в сфере соблюдения прав сотрудников российских средств массовой информации за рубежом.
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в сфере соблюдения прав сотрудников российских средств массовой информации за рубежом.
По словам российского лидера, существует необходимость в более жесткой реакции на факты нарушения прав работников отечественных СМИ за пределами нашего государства. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.