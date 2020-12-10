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15:18   10 Декабря 2020
Политика

Песков произнес поздравительную речь в честь юбилея RT

Песков произнес поздравительную речь в честь юбилея RT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил телеканал RT с юбилеем.

Информационный ресурс RT отмечает 15-летие с момента создания. Песков обратил внимание, что памятная для телеканала дата совпала с Днем прав человека.

Пресс-секретарь также поздравил коллектив станции "Радио России" с 30-летием со дня начала вещания. Он пожелал средствам массовой информации, чтобы их права защищались перед теми, кто посягает на свободу слова. Сотрудники телеканала также получили поздравление и от российского президента Владимира Путина.

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#песков #rt #радио россии

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