Песков произнес поздравительную речь в честь юбилея RT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил телеканал RT с юбилеем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил телеканал RT с юбилеем.

Информационный ресурс RT отмечает 15-летие с момента создания. Песков обратил внимание, что памятная для телеканала дата совпала с Днем прав человека.

Пресс-секретарь также поздравил коллектив станции "Радио России" с 30-летием со дня начала вещания. Он пожелал средствам массовой информации, чтобы их права защищались перед теми, кто посягает на свободу слова. Сотрудники телеканала также получили поздравление и от российского президента Владимира Путина.