Законопроект о наказании чиновников за оскорбления рассмотрят во втором чтении

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы одобрил поправки о штрафах для чиновников за оскорбления обычных граждан, предлагаемые в административный кодекс.

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы одобрил поправки о штрафах для чиновников за оскорбления обычных граждан, предлагаемые в административный кодекс.

Профильный комитет Госдумы рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект о введении штрафов до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбления в адрес обычных граждан. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

"Теперь за оскорбление людей чиновников ждет штраф от 50 до 150 тысяч или дисквалификация до двух лет", — написал Хинштейн в Twitter.

Новым законом предусмотрено увеличение штрафов за оскорбления в целом. Для граждан максимальная сумма вырастет с трех тысяч рублей до пяти, для должностных лиц — с 30 до 50 тысяч, а для юрлиц — со 100 тысяч рублей до 200 тысяч. Также к публичным оскорблениям, в том числе через СМИ, приравниваются и оскорбления в интернете.

Наказываться будет и непринятие мер для недопущения публичного оскорбления в СМИ или интернете. При этом оскорбление может быть выражено не только в неприличной форме, но и "иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности". Штрафы будут распространяться и на высказывания, допущенные в адрес лиц "в том числе индивидуально неопределенных".