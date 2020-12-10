Путин уверен в необходимости нормативной базы о защите персональных данных

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг сферы искусственного интеллекта.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг сферы искусственного интеллекта.

По словам российского лидера, о принятии фундаментальных решений в сфере искусственного интеллекта и цифровизации не может быть и речи, пока не будет разработана нормативная база о защите персональных данных.

Ранее Путин заявил, что искусственный интеллект может быть помощником любого человека, в том числе президента.