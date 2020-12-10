Бывший топ-менеджер Ростеха Лалетина отправилась под домашний арест

Головинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего директора Ростеха по правовому обеспечению и корпоративному управлению Аллу Лалетину.

Головинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего директора Ростеха по правовому обеспечению и корпоративному управлению Аллу Лалетину.

Ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие просило заключить бывшего топ-менеджера под стражу, но судья отклонил ходатайство. Лалетина будет находиться под домашним арестом до 8 февраля 2021 года.

Топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова отпустили под домашний арест, сообщала "Политика Сегодня". По версии следсвтвия, он похитил у владельца "Деловых линий" более 800 млн рублей. Вину Хабаров не признает.