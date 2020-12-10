Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется до конца следующей недели

Вакцинация от коронавируса до конца следующей недели должна начаться во всех регионах России. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Вакцинация от коронавируса до конца следующей недели должна начаться во всех регионах России. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Голикова сообщила, что организацию вакцинации необходимо провести без приостановок в период новогодних праздников. Все российские регионы уже выразили готовность к проведению прививочных процедур на заседании проектного комитета национального проекта "Здравоохранение".