15:06 10 Декабря 2020Политика
Путин высказался о правах заключенных
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность широкой амнистии в стране.
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность широкой амнистии в стране.
Согласно тексту сообщения, этот вопрос требует тщательного изучения компетентными органами.
Кроме того президент выразил уверенность в необходимости либерализации порядка посещения заключенных родственниками. Однако необходимо учитывать, что сотрудники колоний не должны использовать свидания в качестве инструмента манипуляции, подытожил он.