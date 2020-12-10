Путин высказался о правах заключенных

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность широкой амнистии в стране.

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность широкой амнистии в стране.

Согласно тексту сообщения, этот вопрос требует тщательного изучения компетентными органами.

Кроме того президент выразил уверенность в необходимости либерализации порядка посещения заключенных родственниками. Однако необходимо учитывать, что сотрудники колоний не должны использовать свидания в качестве инструмента манипуляции, подытожил он.