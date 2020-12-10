Освобожденные из плена социолог Шугалей и переводчик Суэйфан летят в Россию
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил о том, что освобожденный Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан в ближайшее время будут доставлены на родину.
Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов рассказал, что освобожденный из ливийского плена Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, котрый был задержан и помещен в тюрьму вместе с ним, уже на пути в Россию.
"Да, они освобождены. Сейчас находятся в пути на родину", — сказал Богданов.
По предварительным данным, они должны прибыть в России в ночь на четверг.
Россиянин Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан прилетели в Ливию весной 2019 года ради социологических исследований, о чем заранее предупредили ПНС. Поездка была согласована с триполитанскими властями. Однако мужчин похитили и поместили в частную тюрьму "Митига", где незаконно продержали более полутора лет.