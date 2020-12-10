Слишком много противоречий мешает Соединенным татам Америки оставаться в их нынешнем виде, поэтому страна обречена на крах. Это мнение украинского политолога Дмитрия Выдрина в четверг, 10 декабря, приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Слишком много противоречий мешает Соединенным татам Америки оставаться в их нынешнем виде, поэтому страна обречена на крах.

Это мнение украинского политолога Дмитрия Выдрина в четверг, 10 декабря, приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам эксперта, на позициях непримиримого противостояния в США оказались не только демократы и республиканцы, но и сторонники самых разных убеждений. Против представителей «глубинного государства» выступает «глубинный народ», против консерваторов – либералы, против правых – левые, против сатанистов – христиане, против гомосексуалистов – гомофобы, а против белых – черные.

«Америку уже разорвало. Только историческое ускорение сюжета не дает осознать тот факт, что их единой страны уже не существует», — считает Выдрин.

Также политолог добавил, что в США «в одном бокале» перемешались несколько разных революций – в стране одновременно происходят цветная, черно-белая и социальная революции.

Напомним, массовые протесты против расовой дискриминации, сопровождающиеся погромами и столкновениями с полицией, продолжались в США почти полгода – с конца мая 2020 года вплоть до президентских выборов, которые состоялись 3 ноября. Однако спустя месяц после выборов, их итоги так официально и не подведены.

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден заявил о своей победе и уже начал делать назначения на ключевые посты своей будущей администрации, однако действующий президент – республиканце Дональд Трамп не признает поражения на выборах. Он обвиняет соперника в махинациях с избирательными бюллетенями и через суд требует признать недействительными результаты подсчета голосов в ряде ключевых штатов.