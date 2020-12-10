Медведев предложил изымать животных у хозяев за жестокое обращение

Недобросовестных хозяев планируют лишить возможности содержать питомцев за жестокое обращение. Об инициативе рассказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Недобросовестных хозяев планируют лишить возможности содержать питомцев за жестокое обращение. Об инициативе рассказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Мера административного наказания может коснуться россиян, уличенных в жестоком обращении животными. Об этом Медведев рассказал в ходе онлайн-приема граждан.