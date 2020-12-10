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14:48   10 Декабря 2020
Общество

Медведев предложил изымать животных у хозяев за жестокое обращение

Медведев предложил изымать животных у хозяев за жестокое обращение

Недобросовестных хозяев планируют лишить возможности содержать питомцев за жестокое обращение. Об инициативе рассказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Мера административного наказания может коснуться россиян, уличенных в жестоком обращении животными. Об этом Медведев рассказал в ходе онлайн-приема граждан.

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#медведев #животные #инициатива

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