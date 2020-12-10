В центре Гамалеи отчитались о количестве получивших "Спутник V" россиянах

Более 150 тысяч российских граждан уже получили инъекцию отечественной вакцины "Спутник V". Об этом в четверг сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Более 150 тысяч российских граждан уже получили инъекцию отечественной вакцины "Спутник V". Об этом в четверг сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Предполагается, что до конца текущего года прививку от коронавирусной инфекции сделают 1,5 млн россиян, подчеркнул эксперт. Сейчас число получивших препарат граждан составило более 150 тыс. человек.

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