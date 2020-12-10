Малькевич рассказал, кто помог освободить удерживаемых в Ливии россиян

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подтвердил освобождение Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых незаконно удерживали в ливийской тюрьме.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подтвердил освобождение Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых незаконно удерживали в ливийской тюрьме.

Малькевич подчеркнул, что освобождение стало возможно в процессе сложнейшей спецоперации.