14:43 10 Декабря 2020Политика
Малькевич рассказал, кто помог освободить удерживаемых в Ливии россиян
Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подтвердил освобождение Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых незаконно удерживали в ливийской тюрьме.
Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подтвердил освобождение Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых незаконно удерживали в ливийской тюрьме.
Малькевич подчеркнул, что освобождение стало возможно в процессе сложнейшей спецоперации.